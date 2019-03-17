Абэ предложил повысить оборонительную мощь Японии
11:45 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым повысить эффективность японских Сил самообороны в условиях ухудшения ситуации в сфере региональной безопасности. Об этом он заявил в воскресенье на церемонии выпуска в Национальной академии обороны.
"С беспрецедентной скоростью условия безопасности вокруг Японии становятся все более серьезными, и мы не можем защитить эту страну, ограничиваясь лишь традиционными рамками. Руководствуясь новыми оборонными принципами, мы будем активно продвигать различные реформы для повышения оборонительной мощи и сохранения превосходства в таких областях как киберпространство и космос", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей.
Абэ также подтвердил свое намерение осуществить реформу конституции, чтобы расширить роль Сил самообороны, сделав их возможности соответствующими современным требованиям.
НОВОСТИ
- 11:35 17.03.2019
- В Калмыкии появятся 20 новых ФАПов
- 11:15 17.03.2019
- В Астрахани обсудят учителя будущего
- 10:40 17.03.2019
- Аргентина ввезла запрет на полеты Boeing 737 MAX
- 10:20 17.03.2019
- Фильм об отце довел Пэрис Джексон до попытки самоубийства
- 09:47 17.03.2019
- Новые российский фрегаты смогут нести на борту почти 50 крылатых ракет - СМИ
- 09:40 17.03.2019
- Более 80% венесуэльцев не хотят видеть Мадуро президентом - опрос
- 09:20 17.03.2019
- Макрон осудил "желтые жилеты", обвинив их в желании уничтожить страну
- 20:45 16.03.2019
- Восемьдесят процентов военных хотят перемен в стране - Гуайдо
- 20:15 16.03.2019
- Модуль "Наука" для МКС будет доставлен для испытаний в РКК "Энергия" - Рогозин
- 19:30 16.03.2019
- Серию мероприятий к 75 годовщине освобождения от фашизма открыл президент Молдавии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать