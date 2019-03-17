Абэ предложил повысить оборонительную мощь Японии

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым повысить эффективность японских Сил самообороны в условиях ухудшения ситуации в сфере региональной безопасности. Об этом он заявил в воскресенье на церемонии выпуска в Национальной академии обороны.

"С беспрецедентной скоростью условия безопасности вокруг Японии становятся все более серьезными, и мы не можем защитить эту страну, ограничиваясь лишь традиционными рамками. Руководствуясь новыми оборонными принципами, мы будем активно продвигать различные реформы для повышения оборонительной мощи и сохранения превосходства в таких областях как киберпространство и космос", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей.

Абэ также подтвердил свое намерение осуществить реформу конституции, чтобы расширить роль Сил самообороны, сделав их возможности соответствующими современным требованиям.



