В Калмыкии появятся 20 новых ФАПов

11:35 Источник: НГ-Online

В 2019 году в Калмыкии будет построено 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом заявил глава республики Алексей Орлов во время рабочей поездки в Яшкульский район, где был открыт новый ФАП в поселке Улан Эрге. На реализацию проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в рамках которой и создаются ФАП, будет выделено 30 млн руб. В 2018 году в Калмыкии были открыты шесть ФАП.

Как сообщили «НГ» в правительстве республики, в 2019 году в районах Калмыкии скоро откроются три новых детских медицинских центра (ДМЦ). На их базе будут созданы врачебные бригады для проведения выездных медосмотров несовершеннолетних. В администрации главы Калмыкии подчеркнули, что все проекты в сфере здравоохранения реализуются в соответствии с задачей обеспечения жителей региона качественной и доступной медицинской помощью, поставленной президентом Владимиром Путиным.

Андрей Серенко