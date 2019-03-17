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В Париже было задержано более 230 участников беспорядков - СМИ

12:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти поместили под стражу около 200 участников субботней акции протеста "желтых жилетов" в Париже, которая сопровождалась многочасовыми столкновения между стражами порядка и агрессивно настроенными манифестантами. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на столичную прокуратуру.

Согласно обновленным данным, в Париже в этот день были задержаны 237 участников беспорядков. Некоторые из них ночью были отпущены на свободу, около 200 человек, 15 из которых несовершеннолетние, находятся под стражей.

По информации префектуры полиции, среди участников беспорядков лишь около сотни известных правоохранителям членов ультра-левых группировок, в то время, как подавляющее большинство погромщиков составляют представители движения "желтых жилетов", придерживающиеся радикальных взглядов.


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