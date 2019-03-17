Для встречи Порошенко с избирателями значительно усилии меры безопасности

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча с избирателями президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко проходит при повышенных мерах безопасности на Михайловской площади в центре Киева.

Как передает корр. ТАСС с места событий, в прилегающих районах с утра усилена охрана общественного порядка. Здесь несет службу большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. Полицейские выборочно останавливают прохожих, проверяют документы и осматривают личные вещи. В центре города - полицейские с собаками и конные патрули. Здесь стоят несколько автомобилей скорой помощи и пожарных.

Михайловская площадь огорожена металлическими конструкциями. На нескольких входах по периметру площади участников встречи проверяют на рамках--металлоискателях. При том прибывающих на встречу пропускают строго по списку. Всего, по оценкам журналистов, собралось несколько тысяч человек. Вокруг Михайловской площади перекрыты ряд улиц для автомобильного транспорт.



