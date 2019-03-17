Пентагон попросит у правительства 1,4 млрд долл. на оружие
14:15 17.03.2019 Источник: НГ-Online
Министерство обороны США, по данным американских СМИ, хочет купить 10 193 управляемых ракет типа «земля-земля». Они нужны для возможного применения в будущем против России и Китая. О планах Пентагона стало известно журналистам портала Task and Purpose. Просьбу о ракетах реактивной системы залпового огня предлагается включить в проект бюджета на 2020 год, что на 26% больше, чем было заявлено в 2019-м. В этом году ведомство просило средства на 8 101 ракету.
Целью этого оружия станет «нейтрализация или подавление полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника». Как отмечает издание, план Пентагона связан с «переориентировкой» на наземные системы, которые могли бы противостоять «великим державам».
В своем недавнем докладе ведомство указало на то, что Армия США должна отдать приоритет тому, чтобы повысить дальность стрельбы и поражающее действие полевой артиллерии, а также установить превосходство во всех эшелонах, в том числе способствовать развитию возможностей реактивной артиллерии.
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