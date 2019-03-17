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Неизвестные осквернили и ограбили храм УПЦ в Киеве

14:45 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные осквернили и ограбили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевской митрополии УПЦ, опубликованном на сайте.

"Злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части. Не боясь Бога, вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвечник. Все пожертвования, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой, - говорится в сообщении. - На место преступления прибыл наряд полиции, который зафиксировал правонарушение". 


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