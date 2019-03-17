Правительство Великобритании не будет проводить голосование по Brexit без достаточной поддержки
15:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании не будет повторно выносить на голосование Палаты общин соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза при отсутствии достаточной поддержки среди консерваторов и оказывающих им содействие в парламенте депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП). Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил британский министр финансов Филип Хаммонд.
По его словам, внутри правящей Консервативной партии все еще нет достаточной поддержки в отношении соглашения по Brexit, которое было достигнуто премьер-министром Терезой Мэй в ходе переговоров с европейскими лидерами. "Мы вернем сделку [в парламент] только в том случае, если будем уверены, что достаточное число наших коллег и депутатов ДЮП готовы будут оказать поддержку, чтобы мы могли провести ее через парламент", - сказал Хаммонд, отметив, что правительство ведет работу над тем, чтобы добиться одобрения соглашения парламентариями.
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