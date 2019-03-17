Зузана Чапутова получила более 40% голосов - ЦИК Словакии
16:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная избирательная комиссия Словакии распространила в воскресенье на пресс-конференции в Братиславе официальные итоги состоявшихся в республике выборов президента.
"Наибольшее число голосов получила [заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия)] госпожа Зузана Чапутова. Ее поддержали 40,57% избирателей. Господин [заместитель главы Европейской комиссии] Марош Шефчович набрал 18,66% голосов избирателей. Они вышли во второй тур выборов, который состоится 30 марта", - сообщил журналистам председатель госизберкома Эдуард Барани.
В первом туре выборов приняли участие 2 158 859 словаков из 4 450 000 граждан, обладающих правом голоса. Явка составила 48,74 процента.
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