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НОВОСТИ

На севере Афганистана ликвидированы более 10 боевиков "Талибан"

17:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 11 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) были ликвидированы в ходе операции афганских сил специального назначения и авиаударов в провинции Кундуз на север Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Хама Пресс со ссылкой на военный источник.

"Подразделения афганского спецназа провели операцию в районе Чарах Дарах, в результате которой были убиты 11 боевиков движения "Талибан", еще два получили ранения", - сообщил собеседник. По тем же данным, в ходе рейда были уничтожены два пояса со взрывчаткой, 15 самодельных взрывных устройств, около 45 килограмм взрывчатки и тайник с оружием.


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