Обвинение Трампа в сговоре с РФ осложняют отношения двусторонние отношения - Болтон

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о якобы имевших место неправомерных контактах между президентом США Дональдом Трампом и Россией, тиражируемые в Вашингтоне, серьезно осложняют улучшение двусторонних отношений. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.

"Я думаю, очень трудно добиваться прогресса в улучшении двусторонних отношений с РФ, когда все, что делается, политические оппоненты президента выдают за какие-то свидетельства сговора с Россией", - подчеркнул Болтон. Он констатировал, что спекуляции на указанные темы делают данную работу "очень, очень трудной, без всякого сомнения".

Помощник Трампа также констатировал, что "вел переговоры с россиянами по широкому кругу вопросов в течение продолжительного времени". Он заострил внимание на том, что американский лидер ранее ввел санкции против российской стороны.