Власти США сократили срок действия визы для кубинских граждан

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США сократили для граждан Кубы период, на который выдается виза для посещения их родственников и друзей, проживающих на американской территории. Новые правила вступают в силу в понедельник, сообщается на сайте диппредставительства в Гаване.

"С 18 марта 2019 года США сократят срок действия визы B2 (для гостевых и туристических визитов - прим. ТАСС) для кубинских граждан до трех месяцев с возможностью однократного посещения, - говорится в заявлении. - Куба выдает американским туристам однократные визы для двухмесячного пребывания с возможностью продления еще на 30 дней. До изменения правил мы предоставляли кубинским заявителям на получение визы B2 многократную визу сроком действия 60 месяцев".

Руководство острова осудило решение американской администрации, назвав его продолжением политики давления на страну. "Сфабрикованные инциденты с дипломатами, закон Хелмса-Бертона, доктрина Монро, а теперь и решение о препятствовании поездкам кубинских граждан показывают эскалацию агрессии против Кубинской революции", - заявил в "Твиттере" лидер Кубы Мигель Диас-Канель.

"Заявления США о том, что решение о препятствовании поездкам кубинцев было принято по критерию взаимности, некорректны. Куба предоставляет все возможности для получения визы американцами из любой страны, включая США", - отметил также глава МИД острова Бруно Родригес.