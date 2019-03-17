В афганской провинции Парван разбился беспилотник США
19:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский беспилотный летательный аппарат разбился в воскресенье в нескольких километрах от авиабазы Баграм в афганской провинции Парван. Об этом сообщило агентство Хама Пресс со ссылкой на заявление вооруженных сил США в Афганистане.
Согласно его данным, инцидент произошел из-за проблем с двигателем.
"Сегодня в 14:50 по местному времени (13:20 мск - прим. ТАСС) у беспилотного летательного аппарата произошел отказ двигателя. Он разбился в поле примерно в 5 км от аэродрома Баграм в провинции Парван", - говорится в заявлении.
Как указывает агентство, в результате случившегося никто не пострадал. Проводится расследование.
Как отмечает Хама Пресс, авиабаза Баграм - одна из крупнейших военных баз США в Афганистане.
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