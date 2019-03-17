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Оценку нефтяного рынка затрудняет неопределенность с санкциями против Ирана - Новак

20:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неопределенность, связанная с возможной отменой временного разрешения властей США на экспорт нефти Ирана, затрудняет оценку нефтяного рынка на перспективу. Такое мнение выразил в воскресенье на пресс- конференции глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы не знаем, что будет в апреле. И это тоже одна из неопределенностей, которая нам сегодня четко не дает спрогнозировать, какая ситуация будет на рынке летом и во втором полугодии этого года. Конечно, мы [участники соглашения ОПЕК+], принимая те или иные решения, вынуждены в том числе и учитывать эти неопределенности", - сказал он.

Апрель - ключевая точка для санкционного фактора, так как в марте истекает срок временного разрешения властей США, согласно которому Иран может продолжать экспорт своей нефти ограниченному кругу покупателей.


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