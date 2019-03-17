Информация с бортовых самописцев Boeing 737 говорит о схожести катастроф в Эфиопии и Индонезии
21:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация, полученная с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 ("Боинг-737-макс-8"), свидетельствует о том, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в октябре 2018 года. Об этом заявила в воскресенье министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.
"Отмечены явные сходства между рейсом 302 Ethiopian Airlines и рейсом 610 Lion Air. Это будет более подробно изучено в ходе расследования", - приводит слова Могес американская газета "Уолл-стрит джорнэл". Министр не уточнила, что именно узнали специалисты о произошедшем.
По словам Могес, указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские. Им удалось получить всю необходимую информацию с самописцев. Доклад на этот счет, как ожидается, опубликуют в течение 30 дней.
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