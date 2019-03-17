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Тимошенко обещает избирателям новую программу с МВФ, без повышения цен на газ

22:30 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена разработать с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества, которая не предусматривает повышения цен на газ. Об этом она сказала в воскресенье в эфире телеканала ICTV (Ай-си-ти-ви), комментируя вопрос о соглашении Украины с фондом, которая требует установления рыночной цены на газ.

"С МВФ я работала не один раз, работая премьер-министром. И я убеждена, что мы будем работать нормально, гармонично и на благо Украины<…>, поэтому меня это не останавливает, я смогу с ними новую программу подписать, которая не предусматривает ... нелогичного установления цены на тарифы", - сказала Тимошенко.

Она напомнила о решении Окружного административного суда Киева, который признал, что цена на газ установлена необоснованно и незаконно. "Наша команда два года судилась с властью, чтобы доказать это. Суд признал, что тарифы установлены незаконно, несправедливо и они завышены. У меня есть решение суда и МВФ не сможет против него идти", - добавила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" вновь подтвердила, что цена на газ после выборов будет снижена вдвое, а украинский газ будет направлена на нужды населения и бюджетной сферы.

 

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