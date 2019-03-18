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Глава Боинг выступил с заявлением в ответ на сообщение министра транспорта Эфиопии

07:30 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Boeing ("Боинг") исходит из того, что в расследовании катастрофы произведенного ею лайнера в Эфиопии пока не сделаны окончательные выводы, и готовится представить обновленное программное обеспечение (ПО) для систем, применяемых в ее самолетах. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении генерального директора корпорации Денниса Меленберга.

Он прокомментировал высказывания министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, которая в воскресенье сообщила, что информация, полученная с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 ("Боинг-737-макс-8"), свидетельствует о том, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в октябре 2018 года. Могес, слова которой привела газета "Уолл-стрит джорнэл", заверила, что указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские.

Меленберг в связи с этим заявил, что следователям, которые выясняют причины катастрофы в Эфиопии, только предстоит "прийти к окончательным выводам". "Мы продолжаем оказывать техническое содействие, согласно указаниям Национального совета по безопасности на транспорте, который был уполномочен представлять США в рамках работы, которую ведут эфиопские следователи", - подчеркнул глава Boeing.


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