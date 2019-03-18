Европарламент готовится к голосованию по газовой директивы ЕС

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике проголосует в понедельник по проекту доработанной газовой директивы ЕС, которая расширит возможности Брюсселя по контролю газопровода "Северный поток - 2". Большинство членов комитета, включая его председателя польского евродепутата Ежи Бузека, уже заявляли о намерении поддержать этот документ.

В феврале директиву поддержал комитет постоянных представителей ЕС, а ее текст был предварительно одобрен на переговорах между Советом ЕС и Европарламентом. После одобрения парламентским комитетом документ вынесут на сессию ЕП, предположительно 3-4 апреля. "Дата голосования на сессии Европарламента пока не определена, мы исходим из того, что она будет названа после утверждения директивы комитетом 18 марта. После этого остается не так много вариантов для голосования на сессии до завершения мандата Европарламента нынешнего созыва (выборы в ЕП пройдут 23-26 мая - прим. ТАСС), поэтому сессия 3-4 апреля в Брюсселе остается рабочим вариантом", - сообщил источник ТАСС.



