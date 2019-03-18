Мадуро предложил министрам уйти в отставку для реструктуризации правительства
08:15 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве. Об этом в воскресенье сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес в своем "Твиттере".
"Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации деятельности боливарианского правительства", - написала она.
Родригес также добавила, что цель реструктуризации - "защитить Родину [Симона] Боливара и [Уго] Чавеса от любой угрозы".
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