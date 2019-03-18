Минтранс США проводит проверки по техническим характеристикам Boeing 737 MAX - СМИ
08:30 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство транспорта США проводит проверку, чтобы установить, не нарушило ли американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) нормы безопасности, когда разрешило полеты лайнеров Boeing 737 MAX ("Боинг-737-макс). Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл".
По словам источников издания в министерстве, данные проверки касаются в первую очередь систем, применяемых для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Неполадки в ее работе могли быть одной из причин авиакатастрофы в Индонезии. В октябре в этой стране разбился Boeing 737 MAX 8 ("Боинг-737-макс-8") авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр"). Сотрудники ведомства также намерены выяснить, могла ли некорректная работа данной системы быть причиной катастрофы самолета той же модели в Эфиопии 10 марта.
Надзорные органы в структуре Минтранса уже потребовали от двух сотрудников ФАУ сохранить все компьютерные файлы и документы, касающиеся сертификации Boeing 737 MAX. В ведомстве, в частности, хотят удостовериться, что все технические характеристики лайнера, в особенности указанная система, были проанализированы специалистами должным образом. Данную работы ранее выполняли, в частности, сотрудники подразделения ФАУ в Сиэтле (штат Вашингтон).
Как заявила в воскресенье министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, информация, полученная с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, свидетельствует, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в 2018 году. Могес, слова которой также привела "Уолл-стрит джорнэл", заверила, что указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские.
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