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США собираются оставить в Сирии около тысячи военнослужащих - WSJ

09:20 18.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Минобороны США готовит план по сохранению в Сирии воинского контингента численностью около 1 тыс. человек, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Изначально речь шла о том, что в стране останутся 200 американских миротворцев и столько же военных.

По информации издания, оставить больший контингент США решили из-за затянувшихся переговоров с Турцией, союзниками в Европе и курдскими формированиями о создании безопасной зоны на северо-востоке Сирии. Коммерсантъ

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