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НОВОСТИ

СМИ вновь заговорили о губернаторских отставках

09:32 18.03.2019 Источник: Ведомости

В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов. Два человека, близких к его администрации, говорят, что это случится уже на этой неделе. Еще один отмечает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже: «Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало – врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, говорят собеседники. Все они единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская обл.), а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская обл.) и Бориса Дубровского (Челябинская обл.). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и Андрея Бочарова (Волгоградская обл.).

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