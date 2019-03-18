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НОВОСТИ

Два поезда столкнулись в метро Гонконга

10:00 18.03.2019 Источник: РБК

В метрополитене Гонконга столкнулись два поезда. В результате пострадали два машиниста, сообщает телерадиокомпания «RTHK».

Инцидент произошел во время тестирования новой сигнальной системы на «красной» ветке метро вблизи станции Central в деловом центре города.

Пассажиры в вагонах поезда отсутствовали. От удара один из вагонов сошел с рельсов, после чего движение в тоннеле было заблокировано. Машинистов доставили в больницу. РБК

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