Два поезда столкнулись в метро Гонконга

10:00 Источник: РБК

В метрополитене Гонконга столкнулись два поезда. В результате пострадали два машиниста, сообщает телерадиокомпания «RTHK».

Инцидент произошел во время тестирования новой сигнальной системы на «красной» ветке метро вблизи станции Central в деловом центре города.

Пассажиры в вагонах поезда отсутствовали. От удара один из вагонов сошел с рельсов, после чего движение в тоннеле было заблокировано. Машинистов доставили в больницу. РБК