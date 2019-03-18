Кудрин спрогнозировал ослабление экономического доминирования США через 40 лет

10:05 Источник: Вести.Ru

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прогнозирует, что США будут доминировать в мире в экономическом плане на протяжении еще 40 лет, а потом неизбежно ослабнут.

Выступая в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 17 марта, Кудрин заявил, что "новая сфера войны — это экономика". И в этом плане он отвел США "ближайшие лет 40".



В течение этого времени, продолжил он, в экономических вопросах правительство США будет вести себя на мировых рынках "более эгоистично". Вести.Ru

