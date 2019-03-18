Венесуэла в феврале добывала 1,43 млн баррелей нефти в сутки

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в феврале составляла 1,43 млн баррелей, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

"1,432 млн баррелей в сутки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



При этом Кеведо не стал называть объем добычи в марте, сославшись на то, что месяц еще не закончился.

