Венесуэла в феврале добывала 1,43 млн баррелей нефти в сутки
11:00 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Среднесуточная добыча нефти в Венесуэле в феврале составляла 1,43 млн баррелей, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.
"1,432 млн баррелей в сутки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Кеведо не стал называть объем добычи в марте, сославшись на то, что месяц еще не закончился.
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