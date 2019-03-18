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Правительство усилит контроль за продажей пива

11:20 18.03.2019 Источник: Ведомости

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Росалкогольрегулированию (РАР) до 1 августа внести в правительство проекты документов, меняющих законодательство в отношении пива. Представитель Минфина подтвердил наличие и суть поручений. В РАР они также поступили, сказал представитель службы.

В частности, следует из документа, необходимо обязать компании, занимающиеся розничной продажей пива, сидра, медовухи и пуаре, передавать данные о розничных продажах в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС). Сейчас там отражается лишь факт поступления продукции в розничную точку, а что происходит с ней после, система уже не видит.  Ведомости

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