Анализ ДНК помог установить личность Джека-Потрошителя

11:32 Источник: Газета.Ru

Джек Потрошитель, убийца, действовавший в Лондоне в 1880-х годах, мог быть местным жителем Аароном Космински, сообщает The Sun.

Отмечается, что ученые изучили анализ ДНК с платка, который содержал как кровь убийцы, так и кровь одной из жертв, Кэтрин Эддоус.



«Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека Потрошителя», — заявили авторы исследования.



В 2014 году уже сообщалось, что Джеком-Потрошителем был парикмахер Аарон Космински, выходец из Польши.



Тогда доктор Яри Лухелайнен также утверждал, что смог получить необходимый материал ДНК у потомков Кэтрин Эддоус, одной из жертв Потрошителя, и сравнить их с данными генетического анализа органических пятен на шали, обнаруженной на месте убийства Эддоус. Газета.Ru

