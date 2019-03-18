Анализ ДНК помог установить личность Джека-Потрошителя
11:32 18.03.2019 Источник: Газета.Ru
Джек Потрошитель, убийца, действовавший в Лондоне в 1880-х годах, мог быть местным жителем Аароном Космински, сообщает The Sun.
Отмечается, что ученые изучили анализ ДНК с платка, который содержал как кровь убийцы, так и кровь одной из жертв, Кэтрин Эддоус.
«Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека Потрошителя», — заявили авторы исследования.
В 2014 году уже сообщалось, что Джеком-Потрошителем был парикмахер Аарон Космински, выходец из Польши.
Тогда доктор Яри Лухелайнен также утверждал, что смог получить необходимый материал ДНК у потомков Кэтрин Эддоус, одной из жертв Потрошителя, и сравнить их с данными генетического анализа органических пятен на шали, обнаруженной на месте убийства Эддоус. Газета.Ru
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