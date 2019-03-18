Китай сделал США серьезное представление за высказывания Помпео о правах человека
12:05 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти направили в адрес американского правительства серьезное представление в связи с неправомерными высказываниями госсекретаря США Майкла Помпео о нарушении прав человека в КНР. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
"Мы решительно против того, чтобы представители американской стороны выступали с необоснованными обвинениями - Пекин сделал Вашингтону серьезное представление по этому поводу, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - По поводу того, как обстоит дело с правами человека в Китае, право голоса принадлежит китайскому народу. Большинство членов международного сообщества тоже в курсе ситуации".
По словам дипломата, на прошлой неделе заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн выступил в ООН с докладом, посвященным защите прав человека в Китае. "Участники заседания дали положительную оценку успехам, которых добилась в этом направлении наша страна, они одобрили открытую и уверенную позицию, занимаемую Пекином", - добавил Гэн Шуан.
Ранее Майкл Помпео на брифинге, посвященном очередному докладу Вашингтона о положении с правами человека в мире, заявил, что "Китаю нет равных, когда идет речь об их нарушении".
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