В Грузии начались совместные учения с НАТО
12:20 18.03.2019 Источник: RNS
В Минобороны Грузии состоялось официальное открытие совместных с альянсом НАТО военных учений, сообщает грузинский «Первый канал». Учения пройдут в период с 18 по 29 марта.
Замминистра обороны Грузии Лела Чиковани сообщила, что в маневрах примут участие 24 члена НАТО, а учения не направлены против других стран. RNS
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