В Грузии начались совместные учения с НАТО

12:20 Источник: RNS

В Минобороны Грузии состоялось официальное открытие совместных с альянсом НАТО военных учений, сообщает грузинский «Первый канал». Учения пройдут в период с 18 по 29 марта.

Замминистра обороны Грузии Лела Чиковани сообщила, что в маневрах примут участие 24 члена НАТО, а учения не направлены против других стран. RNS

