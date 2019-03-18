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НОВОСТИ

Число безработных в РФ увеличилось на 1,1% за неделю

13:00 18.03.2019 Источник: RNS

Число безработных в РФ за неделю с 6 по 13 марта 2019 года увеличилось на 1,1% — до 810,9 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда. Годом ранее показатель составлял 801,4 тыс. человек.

Увеличение числа безработных в министерстве считают сезонным фактором, изменение показателя там также связали с повышением с 1 января 2019 года пособия по безработице.

Снижение показателя отмечено в Астраханской, Курской, Ярославской областях, республиках Дагестан, Калмыкия, Чеченской Республики и Камчатском крае.

Рост численности безработных зафиксирован в 73 регионах России. Наибольшее увеличение показателя произошло в Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Хакасия, Краснодарском, Хабаровском краях, Новгородской, Саратовской, Тульской и Тюменской областях. RNS

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