Актриса Самал Еслямова получила "Азиатский Оскар" за фильм "Айка"
12:25 18.03.2019 Источник: НГ-Online
Исполнительница главной роли в картине Сергея Дворцевого победила в номинации «Лучшая актриса» Азиатской кинопремии (Asian Film Awards). Церемония вручения наград состоялась 17 марта 2019 года в Гонконге.
В 2018 году «Айка» участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где Самал Еслямова также была признана лучшей актрисой. Кроме того, фильм стал обладателем Гран-при кинофестиваля в Коттбусе и фестиваля Film Ex в Токио и попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В российский прокат «Айка» вышла 14 февраля 2019 года.
Наталия Григорьева
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