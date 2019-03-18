Актриса Самал Еслямова получила "Азиатский Оскар" за фильм "Айка"

12:25 Источник: НГ-Online

Исполнительница главной роли в картине Сергея Дворцевого победила в номинации «Лучшая актриса» Азиатской кинопремии (Asian Film Awards). Церемония вручения наград состоялась 17 марта 2019 года в Гонконге.

В 2018 году «Айка» участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где Самал Еслямова также была признана лучшей актрисой. Кроме того, фильм стал обладателем Гран-при кинофестиваля в Коттбусе и фестиваля Film Ex в Токио и попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В российский прокат «Айка» вышла 14 февраля 2019 года.

Наталия Григорьева