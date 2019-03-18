Польша хочет увеличения войск США в стране, а не создание базы - власти

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши стремятся к тому, чтобы увеличить численность американских солдат в республике, а не создать военную базу в классическом понимании. Об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMF FM пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский, отвечая на вопрос о перспективах появления в стране "Форта Трамп".

"Речь идет о том, чтобы в Польше было увеличено присутствие американских войск, а также вооружения", - указал он. "Вероятно, это не будет база, как второй Мальборк (средневековый замок на севере Польши - прим. ТАСС)", - подчеркнул Спыхальский. "Мы с самого начала говорим о том, что речь идет о постоянном присутствии в Польше американских войск", - добавил он.



Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5-2 млн долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.



В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.

