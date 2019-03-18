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НОВОСТИ

Комплексная модернизация Боткинской больницы завершится к 2023 году

14:02 18.03.2019

Одно из ведущих медицинских учреждений Москвы - Городскую клиническую больницу имени Боткина – в скором времени модернизируют так, чтобы она отвечала самым последним стандартам. Сейчас в больнице, открытой в 1910 году, начата масштабная модернизация и ведется капитальный ремонт нескольких корпусов. По словам мэра Сергея Собянина, за несколько лет городу удалось оснастить медиков Боткинской больницы самым современным оборудованием, на закупки которого было использовано 3,5 млрд руб., теперь предстоит усовершенствовать здания клиники. «В ближайшие год-два мы закончим четыре корпуса, еще шесть корпусов в ближайшие годы также будут проведены через капитальный ремонт и модернизацию. В целом, вся территория, все корпуса больницы будут в надлежащем современном состоянии», - уверен градоначальник.
В Боткинской больнице сейчас работают более 4300 сотрудников, среди которых примерно 1300 врачей и почти 1800 медицинских сестер. Среди специалистов клиники пять  заслуженных врачей РФ, четыре академика РАН, 21 доктор медицинских наук и 185 кандидатов медицинских наук. Каждый год больница обеспечивает лечение примерно 100 тыс. человек, около 800 тыс. граждан становятся пациентами консультативно-диагностического центра.

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