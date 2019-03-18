Кремль не обсуждал идею взыскать с Украины компенсацию за потери экономики Крыма - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента России не рассматривала возможность взыскания с Киева компенсаций за потери экономики Крыма, понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле", - подчеркнул он, комментируя озвученную ранее спикером Госдумы Вячеславом Володиным соответствующую инициативу. Представитель Кремля посоветовал обратиться в нижнюю палату парламента за разъяснениями о том, на чем основана такая позиция.



Отвечая на вопрос о том, впервые ли в Кремле услышали о такой идее, Песков сказал: "Да".

