Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.



Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года.

