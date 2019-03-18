Курс евро снизился до 73 руб. впервые с 31 июля 2018 года

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 39 копеек - до 73 рублей за единицу европейской валюты, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз курс евро находился на уровне 73 рубля 31 июля прошлого года.



Курс доллара по состоянию на 15:08 мск снизился на 56 коп., до 64,26 рубля.

