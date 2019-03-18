Инциденты со стрельбой имели место в нескольких районах в Утрехте - власти Нидерландов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах в голландском городе Утрехт. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг.

"Инциденты произошли в нескольких местах", - сказал он, добавив, что нападавший по-прежнему разыскивается.



Ранее местные СМИ сообщили, что в результате стрельбы в трамвае погиб один человек, еще несколько получили ранения.

