0
0
131
НОВОСТИ

Наследный принц Саудовской Аравии мог быть лишен некоторых полномочий - The Guardian

18:40 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не принимал участие в ряде важных совещаний на уровне министров и дипломатических встречах в королевстве в течение последних двух недель после того, как якобы был лишен некоторых своих полномочий в сферах экономики и финансов. С таким утверждением в понедельник выступила британская газета "Гардиан".

По информации издания, предполагается, что решение ограничить, даже если и временно, обязанности наследного принца было раскрыто группе старших министров на прошлой неделе его отцом, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Монарх, как указывает издание, попросил кронпринца присутствовать на этом заседании правительства, но он не смог принять в нем участие.

Неназванные собеседники газеты уточняют, что один из доверенных советников короля Мусаед аль-Айбан, недавно назначенный советником по национальной безопасности, будет неофициально контролировать решения об инвестициях от имени короля. Саудовское посольство в Вашингтоне не прокомментировало эту информацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 18.03.2019
Руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения
0
25
19:20 18.03.2019
Правительство работает над проблемой водоснабжения Крыма, она будет решена - Путин
0
95
18:00 18.03.2019
До трех увеличилось число жертв стрельбы в Утрехте
0
172
17:32 18.03.2019
Путин подписал законы о борьбе с оскорблением госсимволов и о блокировке фейковых новостей
0
207
17:12 18.03.2019
"Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь" - Эрдоган
0
307
17:00 18.03.2019
Австралия вводит санкции против семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе
0
235
16:32 18.03.2019
Инциденты со стрельбой имели место в нескольких районах в Утрехте - власти Нидерландов
0
281
16:12 18.03.2019
Псковские власти проверяют ситуацию вокруг семьи девочки, написавшей письмо Путину
0
304
16:00 18.03.2019
ЕС не намерен признавать Крым частью России - Могерини
0
281
15:32 18.03.2019
Курс евро снизился до 73 руб. впервые с 31 июля 2018 года
0
307

Возврат к списку