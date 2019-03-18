Наследный принц Саудовской Аравии мог быть лишен некоторых полномочий - The Guardian
18:40 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не принимал участие в ряде важных совещаний на уровне министров и дипломатических встречах в королевстве в течение последних двух недель после того, как якобы был лишен некоторых своих полномочий в сферах экономики и финансов. С таким утверждением в понедельник выступила британская газета "Гардиан".
По информации издания, предполагается, что решение ограничить, даже если и временно, обязанности наследного принца было раскрыто группе старших министров на прошлой неделе его отцом, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Монарх, как указывает издание, попросил кронпринца присутствовать на этом заседании правительства, но он не смог принять в нем участие.
Неназванные собеседники газеты уточняют, что один из доверенных советников короля Мусаед аль-Айбан, недавно назначенный советником по национальной безопасности, будет неофициально контролировать решения об инвестициях от имени короля. Саудовское посольство в Вашингтоне не прокомментировало эту информацию.
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