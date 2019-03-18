Правительство работает над проблемой водоснабжения Крыма, она будет решена - Путин
19:20 18.03.2019
Президент России Владимир Путин пообещал, что вопрос снабжения Крыма водой будет обязательно решен.
"Мы точно над этим думаем, даже не сомневайтесь, правительство думает, я знаю эту проблему лично. Мы ее не оставим. Мы ее не оставим до тех пор, пока не решим окончательно", - пообещал глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.
НОВОСТИ
- 20:00 18.03.2019
- Руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения
- 18:40 18.03.2019
- Наследный принц Саудовской Аравии мог быть лишен некоторых полномочий - The Guardian
- 18:00 18.03.2019
- До трех увеличилось число жертв стрельбы в Утрехте
- 17:32 18.03.2019
- Путин подписал законы о борьбе с оскорблением госсимволов и о блокировке фейковых новостей
- 17:12 18.03.2019
- "Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь" - Эрдоган
- 17:00 18.03.2019
- Австралия вводит санкции против семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе
- 16:32 18.03.2019
- Инциденты со стрельбой имели место в нескольких районах в Утрехте - власти Нидерландов
- 16:12 18.03.2019
- Псковские власти проверяют ситуацию вокруг семьи девочки, написавшей письмо Путину
- 16:00 18.03.2019
- ЕС не намерен признавать Крым частью России - Могерини
- 15:32 18.03.2019
- Курс евро снизился до 73 руб. впервые с 31 июля 2018 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать