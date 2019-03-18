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НОВОСТИ

Правительство работает над проблемой водоснабжения Крыма, она будет решена - Путин

19:20 18.03.2019

Президент России Владимир Путин пообещал, что вопрос снабжения Крыма водой будет обязательно решен.

"Мы точно над этим думаем, даже не сомневайтесь, правительство думает, я знаю эту проблему лично. Мы ее не оставим. Мы ее не оставим до тех пор, пока не решим окончательно", - пообещал глава государства на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. 

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