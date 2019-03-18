У берегов Камчатки в декабре произошел крупный взрыв метеорита
20:40 18.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Неподалеку от побережья Камчатки в декабре произошел крупный взрыв метеорита, сообщает НАСА.
Взрыв был вторым по величине за последние 30 лет, и уступает лишь взрыву метеорита над Челябинском шесть лет назад. Взрыв не сразу заметили, так как он произошел над Беринговым морем.
Мощность взрыва была в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Линдли Джонсон, специалист НАСА по защите Земли от внеземных объектов, сказал в интервью Би-би-си, что взрывы такого масштаба случаются лишь два-три раза за 100 лет.
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