У берегов Камчатки в декабре произошел крупный взрыв метеорита

20:40 Источник: Русская служба Би-би-си

Неподалеку от побережья Камчатки в декабре произошел крупный взрыв метеорита, сообщает НАСА.

Взрыв был вторым по величине за последние 30 лет, и уступает лишь взрыву метеорита над Челябинском шесть лет назад. Взрыв не сразу заметили, так как он произошел над Беринговым морем.

Мощность взрыва была в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.



Линдли Джонсон, специалист НАСА по защите Земли от внеземных объектов, сказал в интервью Би-би-си, что взрывы такого масштаба случаются лишь два-три раза за 100 лет.

