0
0
0
НОВОСТИ

Голландская полиция арестовала мужчину, открывшего огонь в Утрехте

21:20 18.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландская полиция арестовала 37-летнего мужчину, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции руководитель регионального подразделения правоохранительных органов Роб ван Брей.

"По поступившей только что информации, подозреваемый в атаке 37-летний Гёкмен Таныш арестован", - заявил он. Его выступление транслировалось в прямом эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорацией (НТК).

По данным блюстителей порядка, в результате атаки, произошедшей в понедельник днем, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента, не сообщается. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами".

Совершившего атаку мужчину правоохранительные органы идентифицировали как 37-летнего Гёкмена Таныша, имеющего турецкое происхождение. Блюстители порядка не исключают, что нападавший имел террористически мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака была осуществлена по семейным причинам. Как утверждает НТК, Таныш был известен правоохранительным органам: с 2012 по 2017 год он проходил по ряду дел, в том числе по обвинениям в грабеже, вождении в нетрезвом состоянии, применении огнестрельного оружия, попытке убийства и изнасиловании.

Сразу после атаки террористическая угроза для провинции Утрехт была повышена до пятого (наивысшего) уровня. Вслед за арестом подозреваемого угроза вновь была снижена до четвертого уровня, действующего по всей стране.

Из-за атаки в самом Утрехте был перекрыт ряд дорог, закрыты церкви, библиотеки, многие магазины. Учебные заведения закрыли свои двери и никого не впускали и не выпускали, местным жителям рекомендовали не выходить на улицу без надобности. В настоящее время жизнь в городе возвращается в привычное русло.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 18.03.2019
У берегов Камчатки в декабре произошел крупный взрыв метеорита
0
118
20:00 18.03.2019
Руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения
0
154
19:20 18.03.2019
Правительство работает над проблемой водоснабжения Крыма, она будет решена - Путин
0
202
18:40 18.03.2019
Наследный принц Саудовской Аравии мог быть лишен некоторых полномочий - The Guardian
0
230
18:00 18.03.2019
До трех увеличилось число жертв стрельбы в Утрехте
0
233
17:32 18.03.2019
Путин подписал законы о борьбе с оскорблением госсимволов и о блокировке фейковых новостей
0
281
17:12 18.03.2019
"Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь" - Эрдоган
0
378
17:00 18.03.2019
Австралия вводит санкции против семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе
0
303
16:32 18.03.2019
Инциденты со стрельбой имели место в нескольких районах в Утрехте - власти Нидерландов
0
347
16:12 18.03.2019
Псковские власти проверяют ситуацию вокруг семьи девочки, написавшей письмо Путину
0
371

Возврат к списку