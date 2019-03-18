Голландская полиция арестовала мужчину, открывшего огонь в Утрехте

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландская полиция арестовала 37-летнего мужчину, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции руководитель регионального подразделения правоохранительных органов Роб ван Брей.

"По поступившей только что информации, подозреваемый в атаке 37-летний Гёкмен Таныш арестован", - заявил он. Его выступление транслировалось в прямом эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорацией (НТК).



По данным блюстителей порядка, в результате атаки, произошедшей в понедельник днем, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента, не сообщается. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительными органами".



Совершившего атаку мужчину правоохранительные органы идентифицировали как 37-летнего Гёкмена Таныша, имеющего турецкое происхождение. Блюстители порядка не исключают, что нападавший имел террористически мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака была осуществлена по семейным причинам. Как утверждает НТК, Таныш был известен правоохранительным органам: с 2012 по 2017 год он проходил по ряду дел, в том числе по обвинениям в грабеже, вождении в нетрезвом состоянии, применении огнестрельного оружия, попытке убийства и изнасиловании.



Сразу после атаки террористическая угроза для провинции Утрехт была повышена до пятого (наивысшего) уровня. Вслед за арестом подозреваемого угроза вновь была снижена до четвертого уровня, действующего по всей стране.



Из-за атаки в самом Утрехте был перекрыт ряд дорог, закрыты церкви, библиотеки, многие магазины. Учебные заведения закрыли свои двери и никого не впускали и не выпускали, местным жителям рекомендовали не выходить на улицу без надобности. В настоящее время жизнь в городе возвращается в привычное русло.

