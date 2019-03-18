Французский министр по европейским делам назвала Брекзитом своего кота

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Французский министр по европейским делам назвала своего кота Брекзитом. Натали Луазо объяснила это решение нерешительностью животного.

«Он будит меня каждое утро своим мучительным мяуканьем, потому что хочет выйти. Но когда я открываю дверь, он, нерешительный, остаётся на месте. В конце концов я назвала своего кота Брекзитом», — цитирует министра французская пресса. В республике она курирует вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС.



Соединённое Королевство должно покинуть Евросоюз уже через 11 дней, однако Лондон и Брюссель никак не могут договориться об условиях. Говорит Москва

