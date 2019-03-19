Япония планирует улучшить скорость и дальность своих ракет ASM3

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии намерено развивать стоящие на вооружении Сил самообороны страны ракеты большой дальности. Об этом во вторник заявил министр обороны Такэси Иваи.

По данным агентства Киодо, речь идет об усовершенствовании этих ракет и увеличения их дальности действия.

Ранее крупнейшая газета страны "Иомиури" сообщала, что Министерство обороны Японии решило приступить к созданию данного вида оружия, предназначенного для запуска вне зоны поражения ПВО предполагаемого противника. По данным издания, речь идет ракете воздушного базирования, с помощью которой можно атаковать вражеские корабли в случае непосредственной угрозы территории Японии.

Новый аппарат будет создаваться на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработка которой завершилась в 2017 году. Ее скорость равна 3 числам Маха, а радиус действия составляет порядка 200 км - японское оборонное ведомство рассчитывает улучшить скоростные характеристики этой ракеты, а также увеличить дальность в два раза.



