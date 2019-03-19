0
0
85
НОВОСТИ

Новые поправки к закону о СМИ в Белоруссии вызывают вопросы у ОБСЕ

08:45 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир намерен обсудить с белорусскими властями проблемы доступа журналистов к информации и получения необходимой для работы аккредитации. Об этом он заявил, встречаясь в понедельник вечером с руководством Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и представителями негосударственных медиа.

"Прежде всего, это - проблема с отказом в аккредитации. По мнению ОБСЕ, обязательной аккредитации журналистов вообще не должно существовать. Если же такая процедура есть, она должна быть открытой и прозрачной, без возможности необоснованных отказов. Сюда же входит и проблема с доступом к информации", - отметил представитель ОБСЕ, слова которого приводит пресс-служба БАЖ.

Дезир также сказал, что ОБСЕ волнуют вопросы, связанные с новой редакцией закона о СМИ и регистрацией изданий. "Также нас волнуют вопросы борьбы с экстремизмом и экстремистской продукцией, под удар в результате могут попасть и медиа. Важно, чтобы все процедуры проходили прозрачно и с возможностью обжаловать то или иное решение", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

   

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 19.03.2019
В США затопило базу с "самолетами судного дня"
0
55
09:20 19.03.2019
Представители оппозиции захватили диппредставительства Венесуэлы в США
0
84
09:05 19.03.2019
Леонид Парфенов выложил на YouTube первый выпуск обновленного "Намедни"
0
112
09:00 19.03.2019
Скончался режиссер Марлен Хуциев
0
110
08:30 19.03.2019
Япония планирует улучшить скорость и дальность своих ракет ASM3
0
156
08:15 19.03.2019
С конца июля от лихорадки Эбола в Конго умерло более 600 человек - Минздрав ДРК
0
144
07:45 19.03.2019
Введен запрет на полеты Boeing 737 MAX над Алжиром
0
173
07:30 19.03.2019
Порошенко рассказал, каким путем вернет контроль над Крымом Украине
0
247
22:40 18.03.2019
Польша не пригласила РФ на мероприятия в годовщину начала Второй мировой войны
0
666
22:00 18.03.2019
Французский министр по европейским делам назвала Брекзитом своего кота
0
554

Возврат к списку