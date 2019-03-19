Новые поправки к закону о СМИ в Белоруссии вызывают вопросы у ОБСЕ

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир намерен обсудить с белорусскими властями проблемы доступа журналистов к информации и получения необходимой для работы аккредитации. Об этом он заявил, встречаясь в понедельник вечером с руководством Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и представителями негосударственных медиа.

"Прежде всего, это - проблема с отказом в аккредитации. По мнению ОБСЕ, обязательной аккредитации журналистов вообще не должно существовать. Если же такая процедура есть, она должна быть открытой и прозрачной, без возможности необоснованных отказов. Сюда же входит и проблема с доступом к информации", - отметил представитель ОБСЕ, слова которого приводит пресс-служба БАЖ.

Дезир также сказал, что ОБСЕ волнуют вопросы, связанные с новой редакцией закона о СМИ и регистрацией изданий. "Также нас волнуют вопросы борьбы с экстремизмом и экстремистской продукцией, под удар в результате могут попасть и медиа. Важно, чтобы все процедуры проходили прозрачно и с возможностью обжаловать то или иное решение", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.