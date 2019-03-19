Скончался режиссер Марлен Хуциев

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Союза кинематографистов РФ.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра", - сказал собеседник агентства.

