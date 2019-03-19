Леонид Парфенов выложил на YouTube первый выпуск обновленного "Намедни"
09:05 19.03.2019 Источник: НГ-Online
Журналист Леонид Парфенов представил первый выпуск своей возобновленной авторской программы "Намедни". Премьера выпуска, посвященная 1946 году (Нюрнбергский процесс, гонения на Ахматову и Зощенко, съемки «Ивана Грозного» Эйзенштейна и т.д.), состоялась на YouTube-канале Парфенова.
"Это проект "Намедни. Наша эра". События, люди, явления, определившие образ жизни, то, без чего нас невозможно представить, еще труднее - понять", - произнес Парфенов свой фирменный рефрен, представляя 35-минутный выпуск.
Программа будет выходить раз в две недели, а каждый выпуск - посвящаться одному году из истории СССР, первые шесть выпусков расскажут о 1946-1951 годах. В планах автора обратиться к истории страны 1930-х годов прошлого века,и,возможно, к современности.
"Намедни" - авторская программа Леонида Парфенова, выходившая в эфир Второй программы Центрального телевидения с 1990 по 1991 год и канала НТВ с 1993 года по 2004 год. Передача выходила в формате информационно-аналитической программы и документального проекта. «Намедни» с Леонидом Парфеновым был закрыт в 2004 году.
Вера Цветкова
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