Представители оппозиции захватили диппредставительства Венесуэлы в США

09:20

Дипломатические представительства Венесуэлы в США были захвачены представителями оппозиции. Об этом заявили в Каракасе.

В правительстве Венесуэлы подчеркнули, что захватчики располагают публичной поддержкой правительства США, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.



По Венской конвенции, несмотря на разрыв дипломатических отношений между двумя странами, необходимо обеспечить неприкосновенность дипломатических представительств, что и происходит в Каракасе со зданием посольства США. ФАН

