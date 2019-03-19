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НОВОСТИ

Представители оппозиции захватили диппредставительства Венесуэлы в США

09:20 19.03.2019

Дипломатические представительства Венесуэлы в США были захвачены представителями оппозиции. Об этом заявили в Каракасе.

В правительстве Венесуэлы подчеркнули, что захватчики располагают публичной поддержкой правительства США, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. 

По Венской конвенции, несмотря на разрыв дипломатических отношений между двумя странами, необходимо обеспечить неприкосновенность дипломатических представительств, что и происходит в Каракасе со зданием посольства США.  ФАН

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