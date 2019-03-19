В США затопило базу с "самолетами судного дня"

09:32

Американская военная база «Оффат» ушла под воду из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури. Об этом сообщил в своем Facebook командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

«Оффат» находится под водой почти на треть. Сообщается, что повреждены 30 из 200 зданий на территории базы, а также затоплен почти километр взлетно-посадочной полосы.



Данная авиабаза - одна из самых важных для армии США, поскольку именно там дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые прозвали «самолетами судного дня». Предполагается, что на них будет перемещаться правительство и военное командование США в случае начала ядерной войны, когда наземные структуры будут разрушены. ТК Звезда

