Бразилия разрешила США использовать свой космодром

10:00 Источник: РБК

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о подписании соглашения с США, которое разрешает Вашингтону коммерческое использование космодрома Алкантра в штате Мараньян. О соглашении Болсонару рассказал в своем Twitter.

«Соглашение предусматривает, что США могут запускать спутники и ракеты с базы в штате Мараньян. Территория останется под юрисдикцией Бразилии», — сообщил он.

Космодром Алкантра имеет стратегически важное положение, позволяя экономно запускать аппараты на экваториальную орбиту. РБК