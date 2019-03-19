Бразилия разрешила США использовать свой космодром
10:00 19.03.2019 Источник: РБК
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о подписании соглашения с США, которое разрешает Вашингтону коммерческое использование космодрома Алкантра в штате Мараньян. О соглашении Болсонару рассказал в своем Twitter.
«Соглашение предусматривает, что США могут запускать спутники и ракеты с базы в штате Мараньян. Территория останется под юрисдикцией Бразилии», — сообщил он.
Космодром Алкантра имеет стратегически важное положение, позволяя экономно запускать аппараты на экваториальную орбиту. РБК
НОВОСТИ
- 11:20 19.03.2019
- Обвиняемый в коррупции глава НОК Японии объявил о своей отставке - ТВ
- 11:05 19.03.2019
- Трамп отдал четверть зарплаты Министерству внутренней безопасности
- 11:00 19.03.2019
- Третий подозреваемый задержан голландской полицией в связи со стрельбой в Утрехте
- 10:32 19.03.2019
- Австралия сократит квоту приема мигрантов и не пустит их в Сидней и Мельбурн
- 10:20 19.03.2019
- В Японии хотят запретить физическое наказание детей
- 10:05 19.03.2019
- Экс-президент Перу провел ночь в полицейском участке в Калифорнии - СМИ
- 09:32 19.03.2019
- В США затопило базу с "самолетами судного дня"
- 09:20 19.03.2019
- Представители оппозиции захватили диппредставительства Венесуэлы в США
- 09:05 19.03.2019
- Леонид Парфенов выложил на YouTube первый выпуск обновленного "Намедни"
- 09:00 19.03.2019
- Скончался режиссер Марлен Хуциев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать