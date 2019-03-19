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НОВОСТИ

Бразилия разрешила США использовать свой космодром

10:00 19.03.2019 Источник: РБК

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о подписании соглашения с США, которое разрешает Вашингтону коммерческое использование космодрома Алкантра в штате Мараньян. О соглашении Болсонару рассказал в своем Twitter.

«Соглашение предусматривает, что США могут запускать спутники и ракеты с базы в штате Мараньян. Территория останется под юрисдикцией Бразилии», — сообщил он. 

Космодром Алкантра имеет стратегически важное положение, позволяя экономно запускать аппараты на экваториальную орбиту.  РБК

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