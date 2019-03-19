В Японии хотят запретить физическое наказание детей
10:20 19.03.2019 Источник: Эхо Москвы
В Японии могут запретить физическое наказание детей. Правительство страны одобрило поправки и намерено внести их на рассмотрение парламента. Запрет на физические наказания несовершеннолетних распространяется как на родителей, так и на социальных работников и педагогов. Эхо Москвы
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