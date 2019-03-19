Австралия сократит квоту приема мигрантов и не пустит их в Сидней и Мельбурн

10:32 Источник: Российская газета

Власти Австралии решили ограничить въезд в страну квалифицированных мигрантов. Максимальная ежегодная квота сократится на 30 тысяч человек. Сейчас она - 160 тысяч.

Кроме того, приехавшим на заработки иностранцам запретят селиться в Сиднее и Мельбурне. Запрет коснется также студентов, прибывающих в Австралию для обучения в вузах или повышения квалификации. Им придется выбирать учебные заведения в других городах страны. "РГ"